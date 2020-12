Gattuso-Napoli, accordo solo rimandato: il rinnovo con il nuovo anno

Il fatto che non sia ancora arrrivata la firma che sancisce il rinnovo del contratto tra Gattuso e il Napoli non è legato, come ha sostenuto qualcuno, a un ripensamento di De Laurentiis dopo le ultime, discutibili, prove degli azzurri. La fiducia è sempre alta così come la volontà delle parti di concludere l'accordo. Il rinnovo prolungherà fino al 2023 la permanenza di Gattuso a cui verrà aumentato lo stipendio a 2 milioni a stagione.