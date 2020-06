Gattuso caccia Lozano dall'allenamento: troppo svogliato alla vigilia della finale

NAPOLI

Che tra i due ci fosse poco feeling lo si era già intuito. Con Gattuso in panchina Hirving Lozano ha giocato dall'inizio solo una volta, a Perugia in Coppa Italia. E proprio alla vigilia della finale della competizione, secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore del Napoli ha visto il messicano troppo svogliato durante l'allenamento dell'antivigilia dell'appuntamento cruciale della stagione. Qualcosa di inaccettabile per Gattuso che pretende sempre la massima concentrazione e che ha mandato Lozano in anticipo sotto la doccia.

Gattuso aveva cacciato Allan a metà febbraio per lo stesso motivo. Ringhio, insomma, non fa sconti a nessuno, soprattutto in prossimità della partita più prestigiosa da quando ha deciso di fare l'allenatore. Per Lozano, invece, si avvicina l'addio al termine di una stagione da dimenticare, nonostante l'avvio che lo ha visto segnare a Torino contro la Juventus. Ma allora in panchina c'era Ancelotti...