Garcia non dimentica: "De Laurentiis voleva fare la formazione, Mazzarri non ha classe"

"Quando arrivai tutti volevano andarsene, e si lamentavano di essere pagati poco - aggiunge Garcia-. Quindi ho lavorato per rimotivare l'ambiente. Il ds Giuntoli se n'era andato e nessuno interveniva quando per esempio Osimhen o Kvaratskhelia non accettavano di essere sostituiti. Sarebbe stato più opportuno annunciare subito di puntare alla qualificazione per la Champions. Sapevo che mi prendevo un rischio arrivando in un club che aveva appena vinto lo scudetto. Di solito non vado in squadre dove non posso fare meglio, ma era il Napoli e la Serie A. Inconsciamente i giocatori pensavano di rifare esattamente come l'anno prima: non funziona così. Volevo dei rinforzi in difesa, come Aguerd, e un mediano possente. Invece hanno preso giocatori di prospettiva e non è un caso che siano stati prestati altrove. Poi avrei voluto che si rinnovassero subito i contratti di Osimehn e Zielinski per metterli nelle migliori condizioni in campo. Ho visto poi che invece quest'anno hanno investito molto per un difensore come Buongiorno e un mediano come McTominay".