Europa League, Spalletti: "Il Napoli può vincere anche senza Insigne e Ruiz"

VERSO LEGIA-NAPOLI

"Non vedo perché dovremmo essere indeboliti, anche se sappiamo che sarà una gara difficile". Zielinski: "Sto tornando ai miei livelli"

Il Napoli arriva a Varsavia con la consapevolezza che contro il Legia bisognerà fare una grande partita se si vuole proseguire nel cammino in Europa League. Senza pensare troppo a chi andrà in campo. "Non vedo perché dovremmo essere indeboliti, la rosa ci permette di sostituire chi ha giocato più spesso e siamo venuti qui per vincere. Ci teniamo, sappiamo che è una gara difficile ma cercheremo la vittoria", ha detto mister Luciano Spalletti.

Certo, mancheranno dei pezzi da novanta come Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz. "Lorenzo ha un muscolo affaticato, noi monitoriamo satellitare, minutaggi, esami, per prendere il meglio dei risultati e poi decidiamo per precauzione. Poi si sforza ed il muscolo si riaffatica di nuovo, potrebbe giocare, ma c'è una gara anche domenica e ci sono anche altri che meritano di giocare. Chi è rimasto a casa rischiava", ha aggiunto.

Sulla necessità di un centravanti: "Mertens? Ha giocato una gara sotto il suo livello e quindi si evidenziano di più altri. Dipende sempre dalla partita, Mertens riesce a riempire l'area, con Zielinski più in condizione avrebbe colmato quel vuoto più facilmente. Sono strade diverse che portano entrambe all'obiettivo se fatte correttamente".

In Polonia toccherà a Meret: "Meret gioca, perché ha talento come Ospina e non perché la partita è meno importante, hanno la forza che si equivale e diamo possibilità anche a lui, è un altro portiere titolare. Questa storia in realtà faccio fatica a capirla, dovremmo tenerci poco, io non mando segnali a chi ha giocato di meno per infortuni come Demme, è sbagliato, sarebbe fallimentare da punto di vista professionale di un allenatore".

ZIELINSKI: "STO TORNANDO AI MIEI LIVELLI"

"Sto tornando ai miei livelli dopo un periodo non semplice. Il gol di domenica è stato importante per me e per la squadra". Lo ha detto Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Legia. "Giocheremo in uno stadio caldo contro una squadra che non sta attraversando un buon momento. Domani mi aspetto una bella partita all'insegna del fair play. Mi aspetto un Legia più offensivo rispetto alla gara di andata. Siamo pronti a dare il massimo per portare a casa il risultato", ha aggiunto. E ancora: "Ci teniamo tanto alla qualificazione in Europa League, abbiamo una rosa ampia e forte e quindi abbiamo tutto per giocarcela fino in fondo e io spero che tutto vada nella direzione giusta per aggiungere punti alla nostra classifica e migliorare la posizione in classifica. Domani mi aspetto che il Legia giochi in maniera più offensiva rispetto a quanto fatto a Napoli, ma per noi non cambia, ci siamo preparati bene per questa partita per vincerla".