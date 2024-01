De Laurentiis: "Sempre stato convinto che fosse un bel Napoli"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il presidente azzurro: "Ogni allenatore ha una sua modalità, che deve riuscire a trasmettere anche alla squadra"

La vittoria contro la Fiorentina ha riportato il sorriso in casa Napoli e adesso, nella finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, gli azzurri puntano al bersaglio grosso. La bella prestazione di giovedì sera ha ridato smalto e fiducia anche a Walter Mazzarri, finito pure lui nel mirino della critica. Non, però, per Aurelio de Laurentiis. "Sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli. Poi bisogna dare tempo a Mazzarri. Ogni allenatore ha una sua modalità, che deve riuscire a trasmettere anche alla squadra e quindi poi non si può pretendere di fare sempre le cose con la carta carbone, perché non vengono", ha detto il presidente azzurro a SportMediaset intervistato da Carlo Landoni.

Vedi anche napoli Affare Osimhen, cosa rischiano Napoli e Aurelio de Laurentiis Quanto alla vicenda legata all'acquisto di Osimhen, che vede AdL prossimo al rinvio a giudizio per "falso in bilancio", il numero 1 del Napoli ha preferito non esprimersi, spostando l'attenzione sull'importanza del campionato. "La Lega di Serie A sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre... Tutti, comprese Uefa e Fifa, cercano di sminuire e minimizzare il valore vero per i tifosi, che è il campionato nazionale. Questo vale per ogni stato. Va rivisto il calcio. Per il resto non mi va di parlare", ha spiegato De Laurentiis.