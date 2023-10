De Laurentiis a Garcia: "Stia tranquillo e vada avanti", ma c'è l'ultimatum

QUI NAPOLI

Il presidente ha confermato l'allenatore francese ma solo a tempo. Alla prossima pausa si tireranno le somme

La visita di poco più di sei ore di ieri di De Laurentiis a Castelvolturno non è evidentemente bastata al presidente che è tornato anche oggi. Garcia e la squadra, insomma, hanno sempre la società al fianco, soprattutto in un momento nero. AdL ha voluto tranquillizzare il suo allenatore, nonostante abbia tentato di sostituirlo solo pochi giorni fa, e soltanto il rifiuto di Conte ha mantenuto il francese sulla panchina azzurra.

"Stia tranquillo, vada avanti, le vittorie sanano le situazioni più difficili". Queste, secondo il Corriere dello Sport, le parole di De Laurentiis a Garcia che, comunque, ha la piena consapevolezza che la sua permanenza è esclusivamente legata ai risultati. Anzi, si parla di un ultimatum anche se non ufficiale: i conti si tireranno alla prossima pausa per gli impegni delle Nazionali a novembre. Nel frattempo il Napoli affronterà Verona, Milan, Salernitana ed Empoli, e, in Champions League, se la vedrà due volte con l'Union Berlino di Bonucci. In caso di risultati non soddisfacenti, Tudor è già pronto a sedersi sulla panchina azzurra.