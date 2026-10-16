De Bruyne in panchina a Venezia dopo il faccia a faccia con Allegri: turnover o rottura?

Sono cose di campo, cose che capitano. Ma qualche seguito se lo portano dietro. Max e Kevin si sono parlati dopo la partita di martedì e l'allenatore ha fatto capire al belga quello che non è andato. Il risultato? De Bruyne partirà dalla panchina nella prossima partita a Venezia. Punizione? Normale turnover? E' più probabile che la vera ragione sia la seconda, ma non c'è dubbio che, in questo Napoli, l'ex campione del City stia facendo fatica. Non sempre potrà avere le possibilità di spazi e tempi di giocata della partita con il Frosinone, e si sa quanto Allegri non ami chi non rispetta le consegne in fase di non possesso.