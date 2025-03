Napoli, il fioretto di Conte per lo scudetto: niente vino fino a fine stagione

In tempi di social e meme quando si invita qualcuno a "posare il calice" raramente lo si fa con accezione positiva. In questo caso però, nessuno ha suggerito a Conte di togliere la bottiglia di vino dal tavolo per qualche stravagante idea espressa: è stata una scelta precisa del tecnico salentino per inseguire un sogno. Un vero e proprio fioretto per lo scudetto. In attesa del big match di domenica sera al Maradona col Milan che tanto dirà sulle speranze tricolore dei partenopei, Conte ha approfittato della pausa per le nazionali per godersi e scoprire nuovi angoli di Napoli: venerdì ha visitato il museo del tesoro di San Gennaro e poi ha cenato in un ristorante a Piazza Dante con tutto il suo staff. Ed è proprio in questa occasione che è emerso il fioretto rivelato dal Corriere del Mezzogiorno: il tecnico ha rinunciato al vino.