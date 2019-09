Champions League, Ancelotti: "Napoli pericolosa? Gli ignoranti sono ovunque"

LA RISPOSTA

Durante la conferenza stampa pre Liverpool, Carlo Ancelotti ha avuto modo di rispondere anche al comunicato del club inglese in merito alle precauzioni che i tifosi avrebbero dovuto prendere durante il soggiorno in Italia: "Napoli non è pericolosa ma accogliente, qui i tifosi possono godersi mare, cibo e la bellezza della città. Ci sono alcuni ignoranti qui come in ogni parte del mondo". Ancelotti: "Napoli non è una città pericolosa"

Negli scorsi giorni i Reds avevano diramato un comunicato in cui consigliavano ai tifosi in procinto di venire in Italia di: non dirigersi verso il San Paolo da soli, mangiare nel proprio hotel, non rimanere isolati nelle aree lontane dalla stazione marittima e di non indossare i colori del Liverpool e di essere consapevoli di poter essere obiettivo di rapine, aggressioni e agguati.