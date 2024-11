Caso Manolas, il legale del Napoli: "Come Osimhen, non temiamo nulla"

"Le ipotesi sono le stesse: presunte valutazioni non conformi agli atleti. In sede sportiva ritengo che per il momento sviluppi non ce ne siano e non ce ne saranno - ha proseguito l'avvocato del Napoli -. Chinè fa bene ed è un suo diritto quello di interagire con il magistrato penale, chiedere copia degli atti e fare valutazioni, però anche nel girone di tutte quelle posizioni che sono provenute dalla Procura della Repubblica di Torino, partendo dalla Juventus come epicentro, la Giustizia Sportiva ha già statuito che attenderà la conclusione dei giudizi penali". "Per cui l'acquisizione di Chinè può essere conoscitiva, per valutare le carte, però se già in altre decine di operazioni di mercato si è statuito che la giustizia sportiva si sarebbe fermata dopo aver aperto i fascicoli, attendendo i pronunciamenti della giustizia penale, credo che anche per questo procedimento riguardante Manolas l'apertura del fascicolo della procura federale e l'acquisizione dei documenti non dovrebbe portare a nessun altro risultato rispetto al capire di cosa si tratta", ha continuato Grassani facendo il punto della situazione e rassicurando i tifosi azzurri.