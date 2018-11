Ancelotti punge ancora la Juve: "Il gesto di Mou? Non ho capito bene..."

09/11/2018

Carlo Ancelotti punge ancora la Juve. Con ironia e intelligenza. L'occasione è la conferenza alla vigilia della sfida con il Genoa: immancabile la domanda sul gesto di Mourinho allo Stadium al termine del match di Champions tra i bianconeri e il Manchester United, pronta la risposta del tecnico del Napoli che si porta la mano all'orecchio (ripetendo il gesto del portoghese) e dice: "Non ho capito...". Poi, tornato serio, espone il suo punto di vista: "Capisco Mourinho: 90' di insulti non sono facili da sopportare. E poi ha fatto un gesto ironico, non è stato pesante".