Amichevoli: il Napoli vince di misura contro l’Ascoli

AMICHEVOLI

I partenopei trovano il successo per 2-1 contro la squadra di Serie B. A segno Insigne su rigore ed Elmas

Il Napoli continua a vincere, stavolta senza convincere più di tanto, nel suo cammino di amichevoli precampionato. Gli uomini di Spalletti superano l'Ascoli con un 2-1 più sofferto di quanto si potesse pronosticare. Dopo il vantaggio di Insigne su rigore, infatti, la squadra di Serie B pareggia con Bidaoui, prima del gol decisivo nella ripresa del neoentrato Elmas. Per gli azzurri sono ora 5 successi in 5 amichevoli. sscnapoli.it

Prosegue il percorso netto del Napoli nelle amichevoli precampionato. Gli azzurri battono l’Ascoli 2-1 nel test di Castel di Sangro, passando presto in vantaggio grazie al rigore di Insigne procurato da Osimhen e trovando il gol vittoria con Elmas nella ripresa, dopo il pareggio di Bidaoui a metà del primo tempo. Non la vittoria più convincente, poco più di una settimana dopo il 3-0 sul Bayern, ma in tempo di preparazione fisica e tecnica per i partenopei va bene così.



Spalletti si affida in attacco a Politano, Insigne e Osimhen, ed è proprio il nigeriano ad avere la prima occasione, al 3’, su assist di Politano. La furia partenopea porta comunque al vantaggio solo quattro minuti dopo: Osimhen viene atterrato in area, Insigne trasforma dal dischetto. Il Napoli è debordante: ci provano, subito dopo l’1-0, Zielinski, Politano e ancora Osimhen, ma il gol che non arriva dà fiducia all’Ascoli, che al minuto 25 arriva al pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mario Rui manca la marcatura su Bidaoui, bravo a superare Meret.

La ripresa inizia con il Napoli in attacco ma poco incisivo.



È l’ingresso di Elmas a cambiare le sorti dell’amichevole: il macedone si inserisce in area, riceve lo splendido passaggio di Insigne e capitalizza con un tiro preciso, che riporta i campani in vantaggio. Da quel momento le emozioni latitano e i partenopei controllano la partita, sfiorando anche il 3-1 nel finale con il tiro di Gaetano respinto dal portiere. Il 2-1 finale degli azzurri porta la quinta vittoria in altrettante amichevoli.

LE ALTRE AMICHEVOLI

AZ ALKMAAR-TORINO 2-1

Marcatori: 1’ Pjaca (T), 14’ Karlsson (A), 85’ Pavlidis (A)