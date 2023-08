Amichevoli: il Napoli batte il Girona ai rigori, ma perde Osimhen 

AMICHEVOLI

Simeone risponde al vantaggio spagnolo di Stuani, poi nei penalty gli azzurri trionfano. Il nigeriano out nel riscaldamento per un affaticamento

Successo solo ai rigori per il Napoli contro il Girona nel ritiro di Castel di Sangro, dopo l'1-1 dei novanta minuti. Gli spagnoli stappano la partita al 13' con Stuani (dopo un retropassaggio sbagliato di Ostigard), poi al 41' Simeone pareggia dal dischetto. Nei penalty decisivo Meret, che ne neutralizza due. Garcia deve però rinunciare a Osimhen, costretto alla defezione per via di un affaticamento muscolare nel prepartita.

Vittoria ai rigori per il Napoli nell’amichevole contro il Girona: a Castel di Sangro l’incontro termina 1-1 nei novanta minuti, con un Meret decisivo nella lotteria finale. Garcia perde Osimhen per affaticamento muscolare, proprio a pochi minuti dal fischio d’inizio. I partenopei partono anche forte, ma dopo poco più di dieci minuti sono sotto 1-0: erroraccio di Ostigard, che al 12’ lancia di fatto in porta Stuani. L’attaccante non sbaglia, infilando Gollini per il vantaggio spagnolo. La squadra di Garcia riprende in mano il pallino del gioco alla ricerca del pari, faticando però a trovare l’imbucata giusta. Il pareggio azzurro arriva al 42’, con Simeone che trasforma dal dischetto il calcio di rigore guadagnato da Folorunsho.

Si rientra negli spogliatoi con le squadre sull’1-1. È ancora il Cholito ad essere pericoloso in avvio di ripresa, mentre all’ora di gioco ecco il classico valzer di cambi: tra gli altri, entrano anche Kvaratskhelia, Meret. Zielinski e Anguissa. Difensivamente i campani soffrono qualche blackout di troppo: al 73’ è Almena a sfiorare il 2-1 spagnolo. Nel finale gli uomini di Garcia tornano a spingere, ma il match si chiude in parità sul punteggio di 1-1. Nei penalty sale in cattedra Meret, che neutralizza due tiri dal dischetto, decisivi insieme all’errore di Callens. Vince il Napoli nonostante qualche svarione di troppo, contro un discreto Girona.