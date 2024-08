L'Al-Ahli offre 120 mln a Osimhen: si cerca l'accordo. Il Napoli attende

Nel giorno delle visite mediche di Lukaku al Napoli, in casa azzurra si lavora alacremente per vendere Osimhen entro il gong del mercato. Il nigeriano, che spera di restare in Europa, avrebbe ammorbidito la sua posizione nei confronti dell'Ah Ahli. Gli arabi, che fanno sul serio, si sono seduti al tavolo con l'entourage dell'ex Lille per trovare un accordo: sul tavolo c'è una proposta da 30 milioni di euro a stagione per quattro anni. Una offerta importante che non potrà che far vacillare Osimhen. In corsa ricordiamo c'è sempre il Chelsea (i Blues però non vogliono spendere così tanto), decisamente più defilato invece il Psg.