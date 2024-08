Napoli, Lukaku è atterrato a Roma: ora visite mediche a Villa Stuart

NUOVO ATTACCANTE PER CONTE

L'attaccante belga è appena atterrato in Italia, a Roma, dove svolgerà le visite mediche prima di trasferirsi a Napoli per la firma sul contratto

Romelu Lukaku è atterrato in Italia . Partito questa mattina alla volta di Napoli, l'attaccante belga è atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino attorno alle 11:45 insieme al suo agente Federico Pastorello . Subito in programma il trasferimento a Villa Stuart , dove effettuerà le visite mediche di rito per poi trasferirsi a Napoli e firmare il contratto che lo legherà alla squadra di De Laurentiis fino al 2027 . Al Chelsea andranno 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.