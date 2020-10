Napoli, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

CALCIO E COVID

Una buona notizia in tema di calcio e Covid-19 arriva dal Napoli che in serata ha annunciato con un tweet come tutti i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra (nella 'bolla' di Castel Volturno) siano risultati negativi. Problemi invece per Udinese, Monza e Brescia senza contare la positività nel Verona (qui l'approfondimento) e il rientro degli Under 21 Gabbia e Plizzari in Italia (il resto del gruppo è risultato negativo).

NAPOLI: TUTTI NEGATIVI



UDINESE: UN POSITIVO (MA NON TRA I GIOCATORI)

L'Udinese comunica che la gara amichevole di questo pomeriggio contro il Pordenone è annullata, a titolo prudenziale, a causa della riscontrata positività al COVID 19 di un componente, non calciatore né membro dello staff tecnico, del gruppo squadra Udinese. In conseguenza di ciò, come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra è stato posto in autoisolamento domiciliare. Il programma degli allenamenti resta inalterato secondo i protocolli vigenti.

MONZA: TRE NUOVI POSITIVI

A.C. Monza informa che, dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. I tre calciatori sono completamente asintomatici, e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio. Per tutti gli altri componenti della squadra, che sono risultati negativi ai tamponi, gli allenamenti continueranno come previsto dal protocollo federale.

BRESCIA: DUE POSITIVI

Il Brescia comunica che, dopo i test medico-sanitari effettuati e il primo giro di tamponi, è confermata la positività di un tesserato. Le verifiche odierne hanno anche evidenziato un secondo positivo nel Gruppo Squadra. Entrambi, nel totale rispetto delle norme vigenti anti-Covid 19, resteranno in isolamento.