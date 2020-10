Gabbia e Plizzari, via libera: lasciano l'Islanda e rientrano in Italia

Via libera per Gabbia, Plizzari e il membro dello staff della Nazionale Under 21 risultati positivi al Covid-19. I tre hanno ricevuto l'ok dalle autorità islandesi per lasciare la capitale Reykjavik, dove si trovavano per giocare, e con un volo "in sicurezza" faranno rientro a Malpensa nel pomeriggio. Con loro anche il medico della squadra e poi andranno tutti in quarantena.