Napoli, Spalletti: "Kvaratskhelia degno sostituto di Insigne, Osimhen deve crescere"

4-1 AL PERUGIA

Le parole del tecnico azzurro al termine dell'amichevole disputata dagli azzurri in Trentino contro il Perugia

Un solido 4-1 al Perugia e tanti sorrisi: il periodo di preparazione per il Napoli di Luciano Spalletti procede senza intoppi, nonostante il rumore di fondo generato dalle cessioni eccellenti. Incalzato dalla stampa a margine dell'amichevole in Val di Sole, il tecnico azzurro ha risposto a questioni di mercato e di campo. E' tanta la curiosità per Kvaratskhelia, a segno quest'oggi dopo appena 5': "Lui è un degno sostituto di Insigne", ha commentato Spalletti. Osimhen invece: "Deve recuperare la condizione, ma conosciamo il suo potenziale", mentre su Politano: "Se rimane siamo tutti contenti".

Vedi anche Calcio Amichevoli: bene Napoli e Lazio, strepitosa Cremonese Con il poker rifilato al Perugia, il Napoli archivia la prima parte di ritiro in quel di Dimaro Folgarida. Prossima fermata Abruzzo, più precisamente a Castel di Sangro, dove Spalletti continuerà a costruire sulle fondamenta gettate nei primi test estivi. "Abbiamo fatto girare bene la palla, siamo stati bravi in fase di possesso", ha commentato Spalletti nel post partita; il tecnico azzurro ha poi speso un elogio per Kvaratskhelia, che oggi ha aperto le marcature dopo soli 5': "Kvara ci ha messo la qualità nel primo tempo. E' un degno sostituto di un campione come Insigne".

Per quanto riguarda il mercato, l'allenatore attende con pazienza le mosse della società: "Il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all'ultimo momento visto il periodo lungo in cui incidono le trattative. Io mi fido assolutamente della Società per le operazioni che andremo a fare. È chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere qualità. Noi abbiamo un solo mezzo a disposizione, quello di mostrare personalità e tecnica quando entriamo in campo". Il riferimento alla qualità sul mercato, strizza l'occhio al tema Dybala: "Leggo sui giornali che ci sono diverse squadre, probabilmente le sue richieste sono alte, tutto cio' impone alla societa' di pensarci bene. Probabilmente le sue richieste sono alte al momento per una societa' che deve pensarci bene".

Quest'oggi anche Osimhen ha preso parte al match: "Victor deve ancora trovare la migliore condizione, ma sappiamo bene quale è il suo grande potenziale e andremo a lavorare sulle sue qualità non ancora espresse". Spalletti conclude la conversazione sciogliendo un altro nodo spinoso: "Io non so perchè vogliate far diventare un caso quello di Politano. Se Politano rimane e ci dà il suo contributo importante come l'anno scorso, noi siamo tutti contenti".