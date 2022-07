Amichevoli: bene Napoli e Lazio, strepitosa Cremonese

LE AMICHEVOLI

I laziali battono 3-1 la Triestina, i grigiorossi ne segnano cinque al Fiorenzuola e i partenopei stendono 4-1 il Perugia

PERUGIA-NAPOLI 1-4

Seconda uscita stagionale per la squadra di Spalletti. Dopo la vittoria contro l'Anaune, il Napoli batte anche il Perugia per 4-1. La gara si apre nel primo tempo con la rete di Kvicha Kvaratskhelia: il georgiano scambia con Oshimen e al 5’ porta in vantaggio i partenopei. Azzurri che spingono e arrivano vicini al gol con Fabian Ruiz. Raddoppio che arriva al 36’ con Anguissa. Nella ripresa Spalletti cambia diversi giocatori e il Perugia accorcia le distanze con Melchiorri. Il terzo gol del Napoli arriva al 53’ con Politano. Nel finale segna anche Petagna che, su calcio di rigore, chiude il match sul risultato di 4-1.



LAZIO-TRIESTINA 3-1

Ad Auronzo di Cadore, dopo la larga vittoria contro gli sloveni del Dekani, i biancocelesti vincono anche contro la Triestina. La Lazio nel primo tempo arriva in più occasioni a sfiorare il vantaggio contro la squadra di Bonatti. A sbloccare la partita ci pensa Ciro Immobile con il rigore messo a segno al minuto 25. Questa volta l’attaccante di Sarri non sbaglia dal dischetto e porta in avanti i suoi. Le altre reti che decidono il match arrivano tutte nella ripresa. Per i laziali a segno Basic (61’) e Bertini (84’). Nel mezzo, al minuto 68, il gol dei friulani con Gomez.



CREMONESE-FIORENZUOLA 5-0

La Cremonese supera 5-0 il Fiorenzuola nella terza amichevole di inizio stagione. Un primo tempo intenso, dove arrivano diverse occasioni per la squadra di Alvini. A sbloccare la partita al 15’ è Milanese: sulla sponda di testa di Gondo, il centrocampista grigiorosso si coordina e al volo, di destro, infila il pallone sotto l’incrocio dei pali. A pochi minuti dalla fine del primo tempo trova la sua prima rete con la Cremonese Frank Tsadjout. Nel secondo tempo arrivano tra il 54’ e il 75’ i gol di Buonaiuto, Ciofan e Frey.