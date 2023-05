Napoli, Spalletti: "Incontro con AdL? Ne parlerà la società. Futuro? Tutto molto chiaro"

VERSO MONZA-NAPOLI

Il tecnico azzurro: "Io posso solo continuare a lavorare e a finire nel migliore dei modi il lavoro"

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche dell'incontro avuto ieri sera con Aurelio De Laurentiis, senza svelare i dettagli della chiacchierata: "Fare riunione nei ristoranti di Napoli non è facile, si è sempre con la bocca piena di cose bellissime - ha esordito con una battuta e una risata - ma quello che è venuto fuori è tutto molto chiaro. I dettagli è giusto li esponga la società quando riterrà opportuno. Non posso passare davanti al club, tutte le domande su questa cosa avranno la stessa risposta. Ne parlerà la società, quando vorrà, è corretto così. Io posso solo continuare a lavorare e a finire nel migliore dei modi il lavoro. La società ha fatto un grandissimo lavoro. Quando parlo di due passi corretti mi riferisco a vincere e valorizzare la rosa. Ci sarà un futuro importante e si potrà aprire un ciclo".

Venendo poi al campionato e alle prossime partite da qui alla chiusura, Spalletti ha un solo pensiero in testa, onorare il tricolore appena conquistato con prestazioni in linea con la forza di questa squadra: "Bisogna giocarsi le partite, è lì che ritroviamo il nostro lavoro, l'affetto di tutti gli sportivi, ci saranno stadi pieni da tutte le parti con pezzi di cuore azzurro per cui bisogna far bene. E' un passaggio difficile, nuovo, dobbiamo alternare festeggiamenti, come giusto che sia, ma anche giocare un buon calcio come giusto fare anche se abbiamo chiuso in anticipo questo discorso". Un obiettivo ulteriore può essere mettere nel mirino il record di punti (91) del Napoli di Sarri: "Ho trovato perfetto quanto fatto con la Fiorentina dopo due notti di festeggiamenti, tutti si aspettavano una squadra più scarica.bbiamo l'obbligo di professionalità indossando questa maglia. La disciplina serve in ogni lavoro e noi l'abbiamo sempre fatta vedere e dobbiamo continuare. La nostra gente lo merita, così come la società".

Inutile provare a "strappargli" qualcosa di più sulla cena con il presidente, il catenaccio è insuperabile: "Sono soddisfatto di ieri sera perché si è passata una bella serata, il presidente sa sempre scegliere buonissimi vini mentre io me ne intendo poco. Io ho detto quello che dovevo dire e sono soddisfatto. Ripeto, Napoli ha davanti un futuro importante. Quello che mi ha fatto più piacere in questa galoppata è di aver dato tutto me stesso. Il club ha fatto un grande lavoro di riorganizzazione della squadra, ieri sera parlavo di due passi corretti e mi riferivo a vincere e valorizzare la rosa. Abbiamo fatto questi due passi corretti, quindi ci sarà un futuro sicuramente brillante dopo i due campionati. Mi hanno dato la possibilità di lavorare in un certo modo, portando calciatori giovani carichi di qualità e disponibilità: si può aprire un ciclo con questa squadra".