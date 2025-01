Napoli, Scuffet: "Con Meret siamo amici, trovato un gruppo unito"

"Napoli è una tappa nuova in cui mi confronto con ambizioni importanti. Meret? Ci unisce una grande amicizia. La sfida con la Juventus sarà difficile: va preparata in ogni dettaglio, come facciamo sempre". Così a Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto in esclusiva il nuovo secondo portiere azzurro Simone Scuffet. "Ho trovato un gruppo molto unito e che, nonostante i buoni risultati, è rimasto umile e con una grande voglia di lavorare e di migliorarsi. Il cammino è ancora lungo e questi sono valori molto importanti. Chi è arrivato ora deve mettersi sulla stessa linea, portando avanti questi valori", ha aggiunto. Su quello che è successo a Capodichino prima e dopo la gara con l'Atalanta. "I tifosi ci hanno dato una grande carica, sia prima che dopo. Tutto questo deve lasciarci voglia di fare bene per le persone che ci sono state vicino", ha detto.