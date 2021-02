Napoli sconfitto e muto: gli azzurri in silenzio stampa. Trauma cranico per Osimhen

Nessun commento se non quello affidato al sito web ufficiale della società: "Ancora serata amara per il Napoli a Bergamo. Si riprende giovedì in Europa League per tentare la remuntada contro il Granada allo Stadio Maradona". Nulla di più perché dopo il ko contro l'Atalanta la società del presidente De Laurentiis ha deciso di entrare in silenzio stampa a tempo indeterminato. Quindi, impossibile ascoltare il parere di mister Gattuso a commento di una serata certamente non fortunata, arrivata oltretutto dopo il brutto ko in Europa di giovedì scorso. Ma silenzio ufficiale a parte, sono fortunatamente arrivate notizie confortanti per Victor Osimhen: il nigeriano, caduto a terra sul finale di partita picchiando violentemente la testa sul terreno di gioco, ha perso infatti inizialmente conoscenza ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII. L'attaccante ha però subito ripreso i sensi durante il viaggio verso il nosocomio bergamasco dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno riscontrato un trauma cranico.