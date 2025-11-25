Logo SportMediaset

Napoli-Qarabag: attimi di ansia per Medina, a terra dopo una pallonata al volto

25 Nov 2025 - 22:33

Attimi di ansia in Napoli-Qarabag. Kevin Medina respinge con il viso la palla calciata forte da McTominay, un colpo duro che lo lascia a terra. Immediato l'intervento dello staff medico, fortunatamente il giocatore colombiano si è rialzato facendo cenno che andava tutto bene. Il Qarabag ha chiesto in un primo momento la sostituzione, ma Medina è voluto rimanere in campo. Passano altri minuti e l'arbitro ferma di nuovo il gioco perché Medina è bloccato a terra. Il difensore però decide ancora di restare in campo, poi è il Qarabag a imporre la sostituzione del giocatore.

De Laurentiis esalta il Napoli sui social: "Vittoria di tutti, avanti così"
23:17
Juventus, Yildiz: "Non sapevo che non avrei giocato, contento di aver aiutato la squadra"
23:15
Napoli-Qarabag, i complimenti di De Laurentiis: "Vittoria di tutti"
23:13
Champions, la Juve ritrova la vittoria in trasferta dopo oltre un anno
23:08
L'Italia sale terza nel Ranking Uefa per club grazie a Juve e Napoli