Colpo Napoli, preso Amrabat 

MERCATO

Il tempo di voltare pagina, da Ancelotti a Gattuso, e il Napoli ha già fatto il primo passo verso il futuro. Accordo trovato con il Verona per il centrocampista Sofyan Amrabat, nazionale marocchino con passaporto olandese, incontrista "Gattuso-style" che si è rivelato prepotentemente in questo inizio di campionato in gialloblù. Un colpo messo a segno con largo anticipo: Amrabat arriverà nella prossima stagione.

L'OPERAZIONE

Prima di tutto i dettagli. Il Napoli spenderà 16 milioni per assicurarsi questo giocatore. Una accordo quasi a metà strada tra i 20 che chiedeva Setti e i 14 che offriva inizialmente De Laurentiis. Amrabat in questo momento si trova a Verona in prestito dal Bruges, con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Tecnicamente il Verona deve comunicare al Bruges di voler esercitare questo diritto e versare l'equivalente nelle casse dei belgi. Questa operazione consentirà comunque al club veneto di realizzare una pesantissima plusvalenza. Il Napoli ha accelerato i tempi in queste ultime ore per sventare un tentativo dell'Inter, documentato dalla visita del presidente Setti nella sede nerazzurra. Amrabat oggi guadagna 300.000 euro a stagione, ingaggio che al Napoli verrà quadruplicato.

PERCHE' NON SUBITO

Per raccontare le cose come stanno,Amrabat avrebbe fatto comodo anche subito al Napoli, per poter ristabilire totalmente il 4-3-3 tanto caro alla squadra, abbandonato da Ancelotti dopo qualche risultato negativo. Ma tutto questo non è possibile perché nel corso della stagione attuale il marocchino ha disputato una partita con la maglia del Bruges in campionato, 81 minuti contro l'Ostenda nella terza giornata della Jupiter Pro League belga. Quella presenza gli impedisce di potersi permettere un ulteriore trasferimento da qui alla fine della stagione.

IN LIZZA PER HAALAND

Vinta questa prima battaglia a distanza con l'Inter per Amrabat, il Napoli si appresta a combatterne un'altra, anche se in realtà qui parte con un vantaggio importante. Lo scontro è sul giovane superbomber Erling Haaland del Salisburgo. Il club austriaco chiede 100 milioni ma sapendo che dovrà scendere di parecchio, l'Inter si è affacciata alla finestra per avere una possibile alternativa in caso di "scippo" di Lautaro Martinez da parte del Barcellona utilizzando la clausola rescissoria di 111 milioni, Il Napoli invece pensa a Haaland come investimento per il futuro, probabilmente mettendo sul mercato Milik. Ma questa è una storia ancora tutta da scrivere.