Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, Politano: "L'obiettivo è cancellare Eindhoven. Spalletti? Scelta personale, sono felice per lui"

03 Nov 2025 - 15:30
© Getty Images

© Getty Images

Il Napoli impegnato in Champions League contro l'Eintracht dopo la disastrosa trasferta di Eindhoven. Alla vigilia del match contro i tedeschi ha parlato Matteo Politano ai microfoni di Sky Sport: "Vogliamo cancellare la partita contro il PSV e abbiamo un'occasione per rifarci. Affrontiamo una squadra molto fisica, dovremo essere bravi a far andare subito la partita nella nostra direzione". 

Il numero 21 del Napoli ha parlato anche dell'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: "Sono scelte personali. Noi pensiamo al Napoli e siamo concentrati solo su questo, io sono comunque contento per lui".

Ultimi video

01:39
Gasp non la vede male

Gasp non la vede male

01:19
DICH SPALLETTI SU RUOLO YILDIZ 3/11 DICH

Spalletti: "Ecco il ruolo di Yildiz"

00:54
DICH SPALLETTI SU SPORTING PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Sporting fortissimo"

01:54
SRV RULLO MILAN VOLA CON I... REDUCI SCUDETTO 03/11 SRV

Il Milan sogna in grande, grazie ai "reduci" dello scudetto

01:46
SRV RULLO INTER NUMERI CHIVU E CERCASI THURAM 03/11 (MUSICATO) SRV

Inter, i conti tornano: e ora Chivu rilancia Thuram

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

00:40
DICH CONTE 3 SU DIAMO FASTIDIO PRE EINTRACHT 03/11 SRV

Conte: "Il Napoli in alto dà fastidio"

01:33
DICH CONTE 2 SU AMMAZZARE LA SQUADRA PRE EINTRACHT 03/11 SRV

Conte: "In giro provano ad ammazzare il Napoli"

02:21
DICH CONTE 1 SU CRITICHE ESPLODE 03/11 SRV

Conte esplode: "Sento solo critiche, chi è primo?"

01:44
Addio a Giovanni Galeone

Addio a Giovanni Galeone

01:13
Stasera Lazio-Cagliari

Stasera Lazio-Cagliari

01:32
Fiorentina, via Pioli

Fiorentina, via Pioli

01:36
Openda ancora a secco

Openda ancora a secco

02:16
Verso Napoli-Eintracht

Verso Napoli-Eintracht

02:05
Serve un'Inter "europea"

Serve un'Inter "europea"

01:39
Gasp non la vede male

Gasp non la vede male

I più visti di Calcio

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasp

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

MCH AUGSBURG-DORTMUND 0-1 MCH

Guirassy decisivo nella vittoria del Dortmund ad Augsburg

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:09
Super Viareggio Cup, a dicembre la sfida Genoa-Vllaznija
17:48
L'ex arbitro Bergonzi: "Se avessi arbitrato io Verona-Inter avrei espulso Bisseck"
17:07
Psg, Luis Enrique alla vigilia del Bayern: "Dembélé ci sarà"
17:05
Marotta: "Conte? Se c'è rispetto può dire quello che vuole"
16:22
Juve, Yildiz regolarmente in campo per la rifinitura pre-Sporting