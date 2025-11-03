Napoli, Politano: "L'obiettivo è cancellare Eindhoven. Spalletti? Scelta personale, sono felice per lui"

© Getty Images
Il Napoli impegnato in Champions League contro l'Eintracht dopo la disastrosa trasferta di Eindhoven. Alla vigilia del match contro i tedeschi ha parlato Matteo Politano ai microfoni di Sky Sport: "Vogliamo cancellare la partita contro il PSV e abbiamo un'occasione per rifarci. Affrontiamo una squadra molto fisica, dovremo essere bravi a far andare subito la partita nella nostra direzione".
Il numero 21 del Napoli ha parlato anche dell'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: "Sono scelte personali. Noi pensiamo al Napoli e siamo concentrati solo su questo, io sono comunque contento per lui".