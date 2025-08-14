Napoli, Politano: "Bilancio positivo, Conte sta cercando altre soluzioni"

"È un bilancio positivo: abbiamo finito il ritiro con una bella vittoria contro una squadra tosta che veniva forte a contrasto su tutti i palloni. Siamo contenti di aver chiuso così, ora ci riposiamo qualche giorno perché ce lo meritiamo e poi da lunedì inizieremo a pensare al Sassuolo". Così l'esterno offensivo del Napoli Matteo Politano al termine dell'amichevole vinta 2-1 contro l'Olympiakos parlando ai microfoni di Radio Crc, radio partner della SSC Napoli. "Il mister sta cercando di trovare altre soluzioni rispetto al 4-3-3, come questo modulo con più centrocampisti. Noi dobbiamo cercare sempre di dare il massimo e poi deciderà il mister chi gioca e come - ha aggiunto - C'è tanta voglia di iniziare questa stagione, anche se ora vogliamo riposarci, essendo stati tanti giorni di ritiro. Ci meritiamo qualche giorno di relax, ma poi ci concentreremo al massimo perché abbiamo voglia di fare bene e di ricominciare".