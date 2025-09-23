Napoli-Pisa, De Bruyne rischia il rigore: rabbia dei toscani

© Da video
Caso da moviola durante Napoli-Pisa quando Kevin de Bruyne rischia di provocare un calcio di rigore per un fallo su Leris. Ma Mazzoleni, al VAR, richiama l'arbitro Crezzini solo per fargli vedere un precedente tocco di mano del centrocampista del Pisa. Rabbia dei giocatori toscani.
Questo il commento dell'episodio su DAZN: "On-field review chiamata da Mazzoleni per step-on-foot di De Bruyne su Leris, piede destro su piede destro. Corretto il richiamo al VAR ma tutto viene annullato perché viene mostrato da Mazzoleni un tocco di braccio di Leris. Non bisogna fare confusione nelle regole. I tocchi di mano in appoggio vale per tutti, attaccanti e difendenti. Leris non fa niente con quel braccio, è un braccio in appoggio. Il pallone gli carambola addosso. Motivo per cui quel tocco di braccio non doveva essere valutato punibile e non doveva neanche essere mostrato al VAR perché non è un chiaro ed evidente errore. È un tocco codificato non punibile".
Questa invece l'analisi sul rigore assegnato al Pisa: "Rivisto il replay, si nota che Beukema ha il braccio largo fin da subito. Non conta nulla la distanza di gioco né il fatto che il pallone tocchi prima la gamba. Resta un tocco di braccio punibile".
