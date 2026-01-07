Napoli, Oriali: "Rientro Anguissa tra un paio di settimane"

"Guardando la distinta ci sono più giocatori a casa che in panchina, c'è chi deve giocare per forza e di conseguenza certi calcoli non si possono fare. Li faremo più avanti quando avremo la possibilità di recuperare qualcuno, tra un paio di settimane ci sarà Anguissa che potrà dare una grossa mano e fa tirare il fiato a chi finora ha tirato la carretta". Così Lele Oriali, coordinatore dello staff tecnico del Napoli, ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Verona. "Le voci sul possibile ritorno di Raspadori? Ci sono ruoli ben definiti con competenze ben definite, non è di mia competenza parlare di mercato, questa domanda va fatta al nostro direttore sportivo - ha aggiunto - So quali sono i nostri interessi ma c'è chi sa dire di più. Ci auguriamo di vedere qui giocatori bravi, anche per il bene della nazionale".