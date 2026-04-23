Real Madrid, stagione finita per Militao e Guler

Il difensore brasiliano del Real Madrid, Eder Militao, e il giovane centrocampista offensivo turco, Arda Guler, hanno riportato infortuni muscolari e dovrebbero rimanere indisponibili per il resto della stagione, ha annunciato il club. I due hanno riportato infortuni simili, uno al bicipite femorale della coscia sinistra, l'altro alla stessa zona ma nella coscia destra. Secondo la stampa spagnola, Militao e Guler saranno indisponibili per diverse settimane e salteranno quindi le ultime sei partite di Liga, incluso il Clásico contro il Barcellona del 10 maggio. La loro partecipazione ai Mondiali (dall'11 giugno al 19 luglio) che si terranno quest'estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico non è al momento in dubbio. Il Real Madrid, a nove punti di distanza dal Barcellona nella corsa al titolo della Liga, è costretto a ottenere un percorso netto nelle ultime sei giornate per sperare di recuperare terreno ed evitare una stagione senza trofei.