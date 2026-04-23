Inchiesta escort, i legali di Calafiori: "Estraneo in tutto e per tutto"

"Con non poco sgomento" Riccardo Calafiori si é rivolto allo studio legale Conte, dopo aver appreso che su varie testate giornalistiche il suo nome è stato incluso nell'elenco di coloro che avrebbero fruito di servizi sessuali a pagamento offerti dalla coppia Buttini-Ronchi. Lo studio Conte invita a sottolineare "che il nominativo del nostro cliente non compare in nessun atto dell'indagine attualmente in corso sui Signori Buttini-Ronchi e sulle di loro attività, rispetto alla quale deve essere dato opportuno risalto all'unica circostanza obiettiva allo stato nota e cioè che il signor Calafiori è estraneo ad essa in tutto e per tutto".