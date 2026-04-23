Genoa, presentato il ritiro estivo: dove e quando

Sarà ancora Moena ad ospitare il ritiro estivo del Genoa la prossima estate. Per il quarto anno consecutivo la fata delle Dolomiti accoglierà la squadra rossoblù guidata da Daniele De Rossi e tutti i suoi tifosi. Il ritiro si terrà dal 16 al 26 luglio a Moena con base sul campo Benatti e prevede tre amichevoli "Siamo molto soddisfatti del rinnovo della partnership - è stato il commento del direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella-. Ringraziamo l'ATP Val di Fassa e Trentino Marketing per averlo permesso. Inizieremo la prossima stagione in un contesto estremamente favorevole, sia per le strutture che ci ospiteranno che per la connessione forte con il territorio e per l'accoglienza riservata. Ci auguriamo che i nostri tifosi possano raggiungerci e darci il calore che ci hanno dimostrato tutto l'anno. Ringraziamo tutti per il supporto e fin da subito ce li aspettiamo numerosi per far capire ancora una volta la passione che muove i coloro rossoblù". Durante la presentazione ufficiale avvenuta oggi nella sede del club a Villa Rostan sono state peraltro già annunciate due delle tre avversarie che il Grifone sfiderà in ritiro. "Sabato 19 luglio ci sarà la sfida con il Trento mentre domenica 26 affronteremo il Vicenza (neopromosso in serie B,ndr)-ha proseguito il dg Ricciardella- ancora da decidere il terzo avversario". La scelta di confermare Moena come sede del ritiro è stata condivisa dai massimi dirigenti del club con lo stesso De Rossi.