Genoa, presentato il ritiro estivo: dove e quando

23 Apr 2026 - 14:41

Sarà ancora Moena ad ospitare il ritiro estivo del Genoa la prossima estate. Per il quarto anno consecutivo la fata delle Dolomiti accoglierà la squadra rossoblù guidata da Daniele De Rossi e tutti i suoi tifosi. Il ritiro si terrà dal 16 al 26 luglio a Moena con base sul campo Benatti e prevede tre amichevoli "Siamo molto soddisfatti del rinnovo della partnership - è stato il commento del direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella-. Ringraziamo l'ATP Val di Fassa e Trentino Marketing per averlo permesso. Inizieremo la prossima stagione in un contesto estremamente favorevole, sia per le strutture che ci ospiteranno che per la connessione forte con il territorio e per l'accoglienza riservata. Ci auguriamo che i nostri tifosi possano raggiungerci e darci il calore che ci hanno dimostrato tutto l'anno. Ringraziamo tutti per il supporto e fin da subito ce li aspettiamo numerosi per far capire ancora una volta la passione che muove i coloro rossoblù". Durante la presentazione ufficiale avvenuta oggi nella sede del club a Villa Rostan sono state peraltro già annunciate due delle tre avversarie che il Grifone sfiderà in ritiro. "Sabato 19 luglio ci sarà la sfida con il Trento mentre domenica 26 affronteremo il Vicenza (neopromosso in serie B,ndr)-ha proseguito il dg Ricciardella- ancora da decidere il terzo avversario". La scelta di confermare Moena come sede del ritiro è stata condivisa dai massimi dirigenti del club con lo stesso De Rossi.

"La scelta è passata al presidente Sucu e dall'amministratore Blazquez, il presidente era rimasto entusiasta quando c'era stata la presentazione della squadra davanti ad un numero incredibile di persone. Era il primo convinto della scelta, anche per far capire la passione che gira intorno ai colori rossoblù. De Rossi è sempre inserito in queste decisioni, insieme al DS Lopez. É convinto di questa scelta per iniziare il campionato nel modo migliore" ha concluso Ricciardella. Unitamente al ritiro sono stati presentati anche i Genoa Camp estivi che si divideranno tra Arenzano, due turni nel periodo 15-20 giugno e 22-27 giugno e la stessa Moena con tre turni a luglio: dal 7 al 13, dal 13 al 19 e dal 19 al 25 luglio.

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