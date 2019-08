Due grandi aree comunicanti (bagni e docce da un lato, quella per la riunione tecnica del pre-partita dall'altro) riunite in un unico ambiente dalle linee essenziali e moderne dove predominano il bianco e il blu. Svelati i rendering dei nuovi spogliatoi del Napoli, secondo il progetto approvato dal Comune pochi giorni fa nell'ambito della più generale riqualificazione dei locali interrati dello stadio San Paolo. Lavori in corso d'opera e che vanno a completare il pacchetto Universiadi in cui è rientrato anche il rifacimento della pista d'atletica. I lavori nello stadio partenopeo procedono a ritmo spedito (unica pausa concessa per il giorno di Ferragosto) in modo da poter riconsegnare l'impianto al Comune di Napoli in tempo per l'esordio casalingo degli azzurri di Ancelotti previsto per il 15 settembre con la Sampdoria. Accanto agli spogliatoi previste anche una stanza per l'allenatore, un'altra per il suo staff tecnico e una terza riservata a medici e fisioterapisti. Al centro la lavagna tattica per ripassare gli schemi prima della gara. Adeguato l'impianto di condizionamento e quello di illuminazione tutto con luci led.