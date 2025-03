Napoli, Neres ancora ai box per la trasferta di Venezia?

Mancano dieci partite al termine del campionato e, ormai da qualche giornata, è ufficialmente iniziata la volata scudetto. Inter, Napoli e Atalanta sono racchiuse in 3 punti e, a meno di frenate clamorose, la lotta si protrarrà fino alla fine. Questo fine settimana Conte dovrà andare a fare punti a Venezia, probabilmente ancora senza Neres: il brasiliano non è ancora al 100% e il tecnico salentino potrebbe decidere di lasciarlo a riposo per permettergli di mettere altri allenamenti nelle gambe durante la sosta. Una scelta resa possibile dal passaggio al 352 e dallo straordinario stato di forma di Giacomo Raspadori.