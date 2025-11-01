Napoli, Milinkovic-Savic: "Rigore? In un attimo decidi e ti butti"

"Sono abbastanza stanco, è stata una partita dispendiosa contro un Como che gioca bene e ha grandi giocatori. Volevamo vincere e non ci siamo riusciti, alla fine bene portare a casa un punto". Lo ha detto Matteo Politano a Dazn dopo lo 0-0 del Napoli con il Como. "Noi volevano i tre punti - spiega l'esterno azzurro - ma quando non si può vincere l'importante è non perdere. Abbiamo dato continuità alle due vittorie e ora dobbiamo preparare la gara fondamentale di martedì in Champions". Miglior giocatore del match è stato il portiere del Napoli Milinkovic Savic che oggi ha parato il sesto rigore sugli ultimi dieci affrontati e a fine gara ha spiegato che la sua parata "sul rigore - ha detto - arriva in un attimo, in cui si decide e ci si getta da una parte. Continuiamo a dare il massimo, rivedere Lukaku nello spogliatoio è una presenza importante, abbiamo tanti infortunati e non vediamo l'ora che tornino tutti".