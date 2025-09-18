Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Napoli, Milinkovic: "Giocato con sacrificio, questo è un grande segnale"

18 Set 2025 - 23:46

"Sono venuto qua per contribuire alla squadra, per fare cose giuste, per dare una mano alla squadra. Poi, come ho detto anche all'inizio, è sempre Conte che farà la scelta. Ognuno deve fare il suo. Non importa quando è che sarai scelto". Così Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, a Sky Sport dopo il ko contro il Manchester City. "Se poteva essere la partita per capire il livello? Anche così abbiamo mandato un segnale secondo me. Rimanere per 70 minuti in dieci uomini, e comunque chiudere bene, giocare, fare tanto sacrificio, secondo me è un gran segnale già questo. Poi non sappiamo come sarebbe andata in 10 contro 11", ha aggiunto.

Ultimi video

01:30
MCH MOURINHO ATTERRA A LISBONA MCH

Mourinho atterra a Lisbona: destinazione Benfica

03:32
DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

01:14
DICH CHERUBINI PARMA DICH

Cherubini: "Gli investimenti di questi cinque anni hanno posto le basi per tanti progetti"

00:35
MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

01:34
Il ritorno di Mourinho

01:57
Domenica Lazio-Roma

01:27
Milan, certezza Pulisic

01:55
Yildiz più Vlahovic

01:12
Manchester live

00:34
MCH ARRIVO DE LAURENTIIS MANCHESTER MCH

De Laurentiis a Manchester per il pranzo Uefa con i vertici del City

01:22
La sfida di Donnarumma

02:02
Conte la legge così

00:27
Milan-Lecce: martedì 23 settembre alle 21.00

01:30
MCH RIVER-PALMEIRAS 1-2 LIBERTADORES MCH

L'ex Milan Gustavo Gomez trascina il Palmeiras in casa del River

01:24
DICH JURIC POST PSG DICH

Juric: "Ho visto una buona Atalanta per 25-30 minuti"

01:30
MCH MOURINHO ATTERRA A LISBONA MCH

I più visti di Calcio

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

23:46
Napoli, Milinkovic: "Giocato con sacrificio, questo è un grande segnale"
23:31
Lazio, l'ex Basta: "Derby alle 12:30? Meglio, meno ansia"
23:29
Foden MVP di City-Napoli: "KDB sarà sempre una leggenda"
23:27
Champions, mai nessuno come Haaland: 50 gol in 49 partite
23:22
Napoli, Hojlund: "Difficile in 10, De Bruyne? Rispettare la scelta del mister"