Napoli, Milinkovic: "Giocato con sacrificio, questo è un grande segnale"

"Sono venuto qua per contribuire alla squadra, per fare cose giuste, per dare una mano alla squadra. Poi, come ho detto anche all'inizio, è sempre Conte che farà la scelta. Ognuno deve fare il suo. Non importa quando è che sarai scelto". Così Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, a Sky Sport dopo il ko contro il Manchester City. "Se poteva essere la partita per capire il livello? Anche così abbiamo mandato un segnale secondo me. Rimanere per 70 minuti in dieci uomini, e comunque chiudere bene, giocare, fare tanto sacrificio, secondo me è un gran segnale già questo. Poi non sappiamo come sarebbe andata in 10 contro 11", ha aggiunto.