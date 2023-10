Napoli-Milan, è già bivio: Pioli e Garcia si giocano scudetto e futuro 

SERIE A

Al Maradona la tensione sarà alta: chi perde rischia di veder compromessa la stagione dopo appena 10 giornate

Garcia contro Pioli, Kvaratskhelia vs Leao. Sono questI i due principali confronti che infiammeranno il super-match di Serie A tra Napoli e Milan. Sfide nelle sfide tra due squadre che si conoscono ormai benissimo, vedasi le quattro partite tra Italia ed Europa della passata stagione. Conteranno i dettagli in uno scontro che si prospetta tutto tranne che spettacolare, visti i momenti non entusiasmanti delle due big. Ma sarà già bivio per entrambe: in ballo c'è lo scudetto, ma anche il futuro dei due tecnici.

Vedi anche Milan Verso Napoli-Milan, Pioli: "Nervi tesi, ma nel modo giusto. Tutto chiarito con la squadra"

Futuro dicevamo, perchè l'obiettivo di Milan e Napoli è lo scudetto: chi non lo centra tra Pioli e Garcia ha elevate chance di salutare a fine stagione. Molto passerà dalle loro scelte (il milanista in particolare, è sotto osservazione dopo le pesanti sconfitte con le big), ma anche dai piedi delle stelle Leao e Kvara: se quest'ultimo appare in risalita, diverso è il discorso per il portoghese. Fumoso e tutt'altro che decisivo ultimamente, il 10 è nel mirino dei tifosi. Le aspettative sono alte: al Maradona è attesa la svolta, lì dove lo scorso aprile l'ex Lille ha deliziato la platea con uno scatto personale clamoroso coronato dalla zampata di Giroud.

Giroud appunto, da lui si aspetta gol un Milan decisamente stitico sotto porta nelle uscite: 'colpa' anche dei pochi inserimenti in area dei centrocampisti. Musah e Reijnders, ci siete? I meneghini, a caccia della seconda stella, hanno pochi margini di manovra: cadere per la terza volta di fila vorrebbe dire dare il via alla crisi. Conseguenze comprese. Chi vuole fare tris è invece proprio il Napoli: sarebbe un tris di successi per ritornare a pochi passi dalla vetta.