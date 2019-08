Kostas Manolas si è integrato alla perfezione nel mondo Napoli. "Ho trovato un bellissimo gruppo, con un grande allenatore e un ottimo staff. Spero che continueremo così, come stiamo facendo. Il mister mi ha impressionato con la sua tranquillità, riesce sempre a tirare fuori il massimo da ogni calciatore perché si comporta in una certa maniera. E' la prima volta che vedo un tecnico così", ha dichiarato a Sky il difensore greco. Sulla lotta scudetto: La Juventus resta la favorita, ha vinto otto scudetti di fila. Noi aspettiamo la fine del mercato perché, come dice il presidente, faremo ancora un colpo e vedremo chi sarà. Poi il campo darà i suoi verdetti".