Napoli, Manna: "Determinati a vincere ogni partita"

Antonio Conte "è sempre al 100% tutti i giorni, quindi non cambia l'avversario, non cambia l'orario, non cambia nulla. Siamo determinati a giocare ogni singola partita per vincere, è quello che faremo oggi". Così Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, ai microfoni di Dazn prima della partita tra Venezia e Napoli. Quello delle 12.30, ha spiegato, "è sempre un orario molto ostico, lo dicono le nostre prestazioni precedenti, ma è ostico per tutti. Questa è una trasferta complicata a un orario complicato, dovremmo partire forti ed essere concentrati".