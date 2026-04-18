Niente rimonta: il Napoli consegna all'Inter il primo match-point

Il dato più preoccupante è che contro la Lazio, il Napoli non ha mai praticamente tirato in porta, il portiere avversario Motta ha svolto un lavoro di ordinaria amministrazione. Gli schemi non hanno mai funzionato, Hojlund non è stato mai servito, De Bruyne non ne ha azzeccata una e anche McTominay era più nervoso che efficace. Una contraddizione in termini, perché gli azzurri avevano offerto prestazioni molto migliori in periodi che li vedevano privi di molti giocatori importanti. Ora che piano piano stanno rientrando tutti, la squadra ha ceduto in maniera improvvisa. Nelle precedenti partite si era visto un Napoli capace di reagire a un primo tempo negativo con una grande reazione. Sembra proprio che sia finita la benzina, soprattutto per quei giocatori che hanno tirato la carretta più di tutti gli altri.