Napoli, i tifosi accolgono l'appello di Conte: non c'è il numero 4 sulle bandiere

"Rimaniamo sul pezzo, stiamo concentrati e non voglio vedere in giro bandiere con numeri a caso": all'appello di Antonio Conte fatto ai tifosi in conferenza stampa dopo la gara con il Parma, Napoli ha risposto esponendo striscioni e bandiere dove il numero 4 è praticamente assente. Come a Forcella, quartiere azzurrissimo dove sono stati esposte bandiere e striscioni di incitamento alla squadra. Su uno, grande, e posto proprio all'ingresso dello storico rione, la scritta 'Forza Napoli'. '' Quando sarà - anticipa uno dei tifosi che lo ha esposto - siamo pronti ad incollarci sopra il numero...." e chiude la frase senza neanche nominarlo.