10 agosto Barcellona torna nel rinnovato Camp Nou per Trofeo Gamper

Il Barcellona ha annunciato la data in cui tornerà a giocare nel 'suo' Camp Nou dopo due anni di lavori di ristrutturazione. Sarà il 10 agosto in occasione del tradizionale Trofeo Joan Gamper, partita amichevole che precede l'inizio del campionato. Lo ha annunciato il presidente del club Joan Laporta durante un'intervista televisiva. Il Barcellona sta giocando nello Stadio Olimpico della città da due anni e vi ha vinto la Liga in questa stagione. L'obiettivo iniziale era un ritorno a novembre 2024 in uno stadio parzialmente completato. A febbraio, il Barcellona aveva però dichiarato di sperare di giocare le partite al Camp Nou più avanti in questa stagione con 60.000 spettatori. Alla fine il club ha deciso di concludere la stagione al Monjuic, per tornare al Camp Nou direttamente per il campionato 2025/26.