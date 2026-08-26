Napoli, Heineken diventa official beer partner

Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia: "Il rinnovo della collaborazione con SSC Napoli rappresenta per Heineken® un tassello fondamentale per rafforzare la propria connessione con il mondo dello sport, un territorio con cui il brand ha da sempre un legame profondo. Crediamo che il calcio abbia la straordinaria capacità di creare connessioni autentiche e che la passione dei tifosi sia una delle leve più potenti e immediate per unire le persone. Insieme a SSC Napoli vogliamo continuare a valorizzare questa energia, dando vita a esperienze memorabili che permettano ai fan di incontrarsi, riconoscersi e condividere emozioni, scoprendosi parte della stessa storia”.