Gran Galà del Calcio AIC 2026, svelati i protagonisti in corsa per i premi

26 Ago 2026 - 18:33
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Tutto pronto per il Gran Galà del Calcio AIC 2026. Nel corso della serata saranno assegnati i premi per Portiere, Difensori, Centrocampisti e Attaccanti dell'Anno, dai quali uscirà il Migliore Assoluto. In palio anche i riconoscimenti per Allenatore, Arbitro e Società dell'Anno e per i migliori giovani di Serie A e Serie B. Tra le shortlist, per l'Allenatore dell'Anno figurano Cristian Chivu, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini; per l'Arbitro dell'Anno Andrea Colombo, Daniele Doveri e Maurizio Mariani. In corsa per la Società dell'Anno Como 1907, Inter e Roma. Tra i portieri Marco Carnesecchi, Mike Maignan e Mile Svilar. Tra i difensori Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Gleison Bremer, Federico Dimarco, Denzel Dumfries, Mario Gila, Marco Palestra, Evan Ndicka, Oumar Solet e França Wesley. Tra i centrocampisti Hakan Çalhanoğlu, Manu Kone, Scott McTominay, Luka Modric, Adrien Rabiot e Piotr Zielinski. Tra gli attaccanti Rafael Leao, Lautaro Martinez, Donyell Malen, Nico Paz, Marcus Thuram e Kenan Yildiz.

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