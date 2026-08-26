Atalanta, Sarri: "Convinti di farcela senza presunzione, vogliamo giocare in Europa"

26 Ago 2026 - 19:07
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"Ho la sensazione che sarà una partita dura come all'andata, ma c'è convinzione e voglia di volercela fare senza diventare presuntuosi". Così il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del ritorno dei playoff contro l'Hapoel Tel Aviv (0-0 l'andata una settimana fa a Bergamo). "Vogliamo giocare una competizione europea. L'Hapoel è una squadra determinata e in grandi condizioni atletiche - spiega il tecnico nerazzurro dal Dvtk Stadion di Miskolc -. L'avversario si raccoglie bene negli ultimi trenta-quaranta metri di campo e sa ripartire velocemente. Non sarà facile". In attacco Sarri va verso la conferma del tridente con Zalewski e Raspadori. I dubbi riguardano la punta centrale: "De Ketelaere si è allenato pochissimo, è appena tornato da un problema all'adduttore, viene dalla mezzora col Sassuolo. Il suo utilizzo dovrà per forza di cose essere parziale. Non sappiamo quanto durerà la partita, quindi valuteremo domani - spiega Sarri a Sky Sport -. Scamacca e Krstovic stanno facendo bene, sono entrambi in crescita e durante la stagione si alterneranno in base alle rispettive condizioni. Poi per alcune partite allestiremo uno special team in cui potranno giocare insieme".

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