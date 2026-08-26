Hapoel Tel-Aviv, Barda: "L'Atalanta resta favorita"

26 Ago 2026 - 21:02
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"L'Atalanta è ancora favorita, entrambe le squadre devono vincere dopo lo 0-0 a Bergamo. Per me, per la rosa che ha, è la favorita per la vittoria finale della Conference League". Alla vigilia del ritorno dei playoff coi bergamaschi, Elyaniv Barda, tecnico dell'Hapoel Tel Aviv, ribadisce la convinzione espressa prima della partita di andata. "Sarà difficile e serve la partita perfetta anche se a campi invertiti abbiamo fatto bene molte cose: l'avversario ha cominciato il campionato con una vittoria. Per me resta favorito, anche grazie al lavoro di un allenatore come Maurizio Sarri", ha detto Barda al DVTK Stadion di Miskolc, eletto a impianto di casa degli israeliani. Due dubbi in casa Hapoel, l'ala destra Stav Turiel, assente alla New Balance Arena, e il centravanti titolare Emmanuel Boateng uscito anzitempo giovedì scorso. "Un club di serie A vuole Turiel e ne siamo orgogliosi - prosegue Barda riferendosi all'interessamento del Lecce -. Valuteremo in allenamento se ci saranno lui e Boateng. Decideremo domattina". Confermato il 4-2-3-1 con la formazione dell'andata: unici dubbi, Dappa al posto del ghanese al centro dell'attacco e Owusu, già sostituto di Turiel a Bergamo, alto a destra. 

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