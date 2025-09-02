Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Napoli, Elmas: "Sempre legato al club, alla città e ai tifosi'

02 Set 2025 - 18:00

"Sono tornato a Napoli, sono tornato a casa. Anche quando ero lontano migliaia di chilometri mi sono sempre sentito legato alla città, al club e a voi tifosi". Così Eljif Elmas comincia il suo post sul suo Instagram per commentare con gioia il suo ritorno al Napoli dopo un anno e mezzo in cui ha vinto lo scudetto con la maglia azzurra e poi al gennaio successivo partì per il Lipsia e poi per il Torino. "Napoli - spiega Elmas - una volta che ti entra dentro non ti lascia mai solo. Ora sono tornato, sono qui per dare, ancora una volta, tutto quello che ho per questa maglia e ricambiare l'affetto che mi avete sempre dimostrato. Non vedo l'ora di rivedervi al Maradona. Vi voglio bene uagliò". Il macedone è pronto a completare la rosa di Conte, avendo dimostrato in diverse occasioni di poter giocare sia esterno sinistro che centrocampista che trequartista, portando diversi ruoli a disposizione della squadra azzurra. 

