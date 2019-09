Sembra essere rientrato l'allarme in casa Napoli per le condizioni fisiche di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, infortunatosi alla caviglia in Nazionale, ha parlato infatti attraverso il profilo Instagram della Federazione rassicurando i tifosi azzurri: "Ringrazio tutti per essersi interessati alla mia salute. Ho avuto un problema nell'allenamento odierno, ma sto meglio e spero di essere a disposizione per la prossima gara. Noi ci impegniamo sempre al massimo per il successo del nostro Paese, facciamo del nostro meglio e continueremo a farlo".