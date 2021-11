Napoli e l'Argentina celebrano Maradona a un anno dalla morte

LA RICORRENZA

Delirio per le strade di Buenos Aires, omaggi e celebrazioni anche nel capoluogo partenopeo

Un anno fa ci lasciava Diego Armando Maradona, ma il suo mito è ancora vivo e oggi viene celebrato, soprattutto in Argentina e a Napoli dove ha scritto pagine indelebili del calcio mondiale. Centinaia di persone hanno voluto rendere omaggio al fuoriclasse ex Napoli riversandosi per le strade di Buenos Aires, cantando e suonando in suo onore. Nel capoluogo campano sono giunti centinaia di tifosi del Boca Juniors che si sono uniti ai napoletani nella celebrazione dell'indimenticato Pibe de Oro. Maradona, inaugurata la prima statua davanti allo stadio

































Ultime gallery Vedi tutte

ROSSI RICORDA DIEGO: "BELLO VINCERE NELLA SUA ARGENTINA"

"È stato bello vincere in Argentina e salire sul podio con la maglia di Maradona. Diego le meritava. I tifosi sono impazziti". Lo ha detto Valentino Rossi dal palco di Eicma, da dove ha salutato per l'ultima volta i suoi tifosi al termine della sua straordinaria carriera. Nello stesso momento i tifosi presenti hanno intonato un coro per il loro idolo, sulle note della celebre 'O mamma mamma' dedicata a Diego Armando Maradona di cui ricorre oggi un anno dalla morte.

TUTTI PAZZI PER MARADONA