"Lo scudetto? Siamo lì in alto dopo tante partite, non siamo lì per caso. Nessuno ci ha mai regalato niente, ogni partita è stata sudata, mancano ancora tante gare però siamo contenti. Poi tra qualche partita ci penseremo". Lo ha detto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo a Dazn dopo il pareggio casalingo nello scontro diretto con l'Inter.