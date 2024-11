Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha fornito l'assist a Lukaku in occasione del gol che ha deciso la partita al Maradona. Così l'ex Empoli nel post-partita a Sky Sport: "Abbiamo un percorso di crescita da fare, non guardiamo la classifica - le sue parole -. Certo, questo successo è pesante e il pubblico ci ha spinto moltissimo. Lukaku è un grande giocatore, mi ha stupito come persona soprattutto".